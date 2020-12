Dai rapporti con Davide Casaleggio al passaggio all’organo collegiale. La riforma del Movimento 5 Stelle a 24 giorni dal termine degli Stati generali è arrivata al voto sulla piattaforma Rousseau. Sono 23 i quesiti presentati come redatti dal capo politico Vito Crimi aperti agli iscritti di Rousseau a partire dalle ore 12 di giovedì 10 dicembre 2020 fino alle ore 12 di venerdì 11 dicembre 2020. Come anticipato c’è la proposta di avere delle sedi fisiche, ma anche le richieste sui valori: «Che siano scritti su una carta immodificabile». Nella stessa occasione l’Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, sarà convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo tesoriere. La persona proposta è Claudio Cominardi, l’ex sottosegretario del ministero del Lavoro vicino a Luigi Di Maio.

La domanda è sempre la stessa: sei d'accordo con la seguente affermazione?

Principi e valori

I principi i valori che costituiscono la ragion d’essere del M5S siano trascritti in una Carta dei valori immodificabile.

Tutti gli organi del M5s siano improntati, ove possibile, al principio di collegialità.

Organizzazione territoriale

Sei d'accordo con la seguente affermazione: Si formalizzi e potenzi l’attuale struttura dei referenti territoriali a livello regionale in base alle esigenze.

Sia valorizzato il ruolo di attivista e siano riconosciuti i gruppi locali (anche estero) e tematici anche in assenza di portavoce eletti,

Siano previsti per i gruppi luoghi di incontro e confronto sia fisici che online.

Siano introdotti meccanismi di recall per gli eventuali ruoli di una struttura organizzativa.

Siano organizzati incontri, con cadenza regolari, sia a livello locale che a livello nazionale, di carattere tematico o organizzativo.

Governance nazionale

Le funzioni oggi attribuite al Capo politico siano trasferite ad un organo collegiale.

Si istituisca altro organo collegiale, ad ampia rappresentatività, per l’esecuzione dell’azione politica nel perimetro delle decisioni degli iscritti.

L’elezione dei componenti degli organi collegiali avvenga individualmente e che siano previste specifiche incompatibilità.

Funzionamento delle attività

Sia centralizzata la gestione delle risorse economiche e potenziato il sistema del finanziamento, chiudendo i vari comitati di scopo.

Con criteri trasparenti ed oggettivi, siano indirizzate risorse ai livelli locali per la realizzazione di progetti sul territorio.

Organi di garanzia

Sia aumentato il numero dei componenti dei singoli organi di garanzia (Collegio Probiviri e Comitato di Garanzia).

Siano realizzati collegi dei probiviri a livello regionale che svolgano funzioni di “primo grado” per alcune tipologie di decisioni.

Siano individuate specifiche situazioni di incompatibilità relative ai vari organi di garanzia.

Strumenti di democrazia diretta

I rapporti con il gestore della piattaforma siano regolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership.

Candidature

Sia rivisto il meccanismo di merito nella selezione dei candidati.

Nelle candidature regionali, politiche ed europee siano adottati meccanismi di valorizzazione di chi ha effettuato il mandato da consigliere comunale.

In attesa di una revisione del sistema, il M5S presenti le proprie candidature alle prossime elezioni provincialiù.

Formazione

La formazione politica, agli iscritti e portavoce, sia permanente ed elemento da valorizzare ai fini delle candidature

Accordi con le altre forze politiche

Possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi

I contenuti e interlocutori di eventuali accordi, tenendo prioritariamente conto dei livelli territoriali, siano autorizzati a livello nazionale

Nei comuni sotto i 15mila abitanti, si possono autorizzare il riconoscimento di una rappresentanza del M5s anche all’interno di liste civiche

Ratifica del tesoriere

Vuoi che Claudio Cominardi rivesta il ruolo di Tesoriere del MoVimento 5 Stelle.

