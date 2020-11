I 305 delegati del Movimento 5 stelle degli Stati generali hanno deciso: basta con il capo politico mentre bisogna mantenere il vincolo dei due mandati, con quella che potrebbe essere una deroga solo per gli eletti nei comuni. Infine a sorpresa sì alle alleanze «ma non strutturali».

Si legge nella sintesi del documento elaborato tra ieri e oggi che ha riunito la posizione dei rappresentanti regionali riuniti attorno ai tavoli tematici.

Sul fronte dell’organizzazione «un Movimento che vuole essere forza di governo, deve dotarsi di strumenti interni e di una organizzazione in grado di rendere efficace la sua azione».

E su questo i Cinque stelle si sono interrogati: «Sono confermati alcuni principi cardine della nostra storia. Nessuna deroga al limite dei due mandati per le istituzioni regionali, nazionali e europee», ma «valorizzando comunque l’esperienza maturata nelle elezioni amministrative comunali». Necessaria una formazione permanente.

La democrazia diretta «è sempre centrale e gli strumenti di partecipazione devono da una parte rispondere alle esigenze dell’azione politica e da un’altra parte mettere in rete le realtà territoriali e valorizzare e mettere in rete le competenze».

Un definitivo «sì alle alleanze», ma solo su obiettivi e programmi comuni nell’interesse dei cittadini. «No ad un’alleanza strutturale».

Vogliono anche le sedi. Serve anche «una organizzazione territoriale e capillare ben strutturata, e riconoscibile sul territorio, anche con spazi fisici di lavoro e di incontro con i cittadini».

Il documento ribadisce che il Movimento 5 stelle «ripudia il finanziamento pubblico ai partiti e conferma la necessità di finanziarsi con i contributi volontari dei cittadini e dei portavoce».

Dopo che il presidente della camera Roberto Fico si è schierato, ha vinto anche la guida politica condivisa e la decisione di non dipendere più da un solo leader. Nell’elaborazione del documento «è emersa la necessità di una guida politica collegiale, che risponda alle esigenze di efficacia ed efficienza nella azione politica», inoltre «è emersa la possibilità di dotarsi anche di un organo ad ampia rappresentatività (istituzionale, territoriale, di genere e di età) che garantisca la coerenza dell’azione politica con i nostri programmi e le indicazioni che arrivano tramite gli strumenti di democrazia diretta dai nostri iscritti».

L’intervento di Conte

Il documento è stato chiuso domenica mattina. Nel pomeriggio sono partiti gli interventi di trenta delegati votati sulla piattaforma Rousseau e degli “ospiti”. Si attendono gli interventi di Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Roberto Fico, tra gli eletti a parlare.

Il primo intervento dopo i saluti del capo politico Vito Crimi è stato quello del premier Giuseppe Conte, invitato a partecipare. Conte ha parlato di cambiamento e ha ricordato che in vari passaggi negli scorsi due anni si è trovato in collisione con il Movimento. In questi anni, ha detto, ci sono state decisioni sofferte «alcune sono risultate non in linea con la vostra campagna elettorale», quelli, ha detto, sono stati «i momenti in cui siete apparsi disorientati e si sono create incomprensioni tra di noi».

Per il premier è un problema che deve trovare soluzione: «Nella vita politica, così come nella vita di tutti i giorni ci si imbatte tra la coerenza delle proprie idee la possibilità di cambiare opinione»

Per Conte «è un dilemma mal posto», la coerenza è un valore «ma quando governi devi affrontare la complessità, bisogna studiare e bisogna avere l’intelligenza il coraggio di cambiarle le proprie idee», soprattutto se con la coerenza «rischi di non prendere la decisione giusta per il tuo paese ha l’obbligo morale di cambiare idea»,

La prova del nove, ha detto ancora, «è spiegare come e perché si è cambiato idea». Il premier ha quindi augurato a tutti un buon dibattito ricordandogli di confrontarsi «con trasparenza».

© Riproduzione riservata