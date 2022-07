Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel M5s. Il leader Giuseppe Conte lo ha già comunicato ai vertici del Movimento, secondo quanto confermano fonti parlamentari.

Dopo settimane di incertezza e la scissione guidata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo la presa di posizione del fondatore Beppe Grillo, la decisione è arrivata e Conte lo ha già comunicato ai big del movimento questa mattina.

Chi resta fuori

In questo modo restano fuori quasi 50 parlamentari. Si va dalla senatrice Paola Taverna, all’ex ministro della Giustizia e deputato, Alfonso Bonafede. Dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, al ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà, quest’ultimo tra i più alacri mediatori perché il Movimento non rompesse col Pd e votasse la fiducia a Mario Draghi. Nel novero ci sono anche la vice presidente della Camera, Maria Edera Spadoni, il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, l’ex ministra della Salute Giulia Grillo.

Una nota a parte meritano quattro parlamentari: il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente della Commissione Industria Gianni Girotto, la mamma del Reddito di cittadinanza, Nunzia Catalfo ex ministra del Lavoro, e Riccardo Fraccaro, l’ideatore del Superbonus che è diventato l’oggetto dello scontro aperto tra Draghi e i pentastellati. Fico sembrava un intoccabile, mentre gli altri tre sono stati recentemente elogiati dal profilo Instagram dell’ “Elevato” per il loro lavoro al governo e in parlamento.

© Riproduzione riservata