M5s sempre più contiano, fuori Raggi e Toninelli: entra Cafiero de Raho e Scerra

Partecipazione bassa per il rinnovo dei probiviri e del comitato di garanzia. Ma l’ex premier Giuseppe Conte ha completato l’opera di rinnovamento. Nel segno della sua leadership

true false

Il Movimento 5 stelle ha completato il rinnovo del proprio organigramma. Che porta sempre più l’impronta di Giuseppe Conte grazie anche alla nomina dei cinque vicepresidenti, completata qualche settimana fa con il sestetto formato da Vittoria Baldino, Michele Gubitosa, Ettore Licheri, Stefano Patuanelli, Paola Taverna e Mario Turco. La partecipazione alle votazioni non è stata certo un successo per il comitato di garanzia e i probiviri: sugli oltre 103mila iscritti alla piattaforma, ha votato so