Grillo chiede formalmente l’impugnazione del voto che lo ha eliminato dal Movimento 5 stelle. Lo statuto glielo concede in qualità di garante ed è verosimile che adesso il comico cercherà di personalizzare il voto per portare Conte a procedere in autonomia

Beppe Grillo chiede formalmente l’impugnazione del voto che lo ha estromesso dal Movimento 5 stelle. Il garante ha questo potere, secondo lo statuto in vigore, e il comico non esita ad applicarlo. Secondo indiscrezioni, il garante ha intenzione di personalizzare il voto, spingendo i “grillini” a non dividersi tra non votanti e astenuti com’è successo nella votazione degli ultimi giorni. «Se riuscisse a portare gli astenuti a non votare, il quorum sarebbe seriamente a rischio» dice una fonte a conoscenza delle regole del Movimento.

Consapevole che riconquistare la guida del partito ora come ora appare difficile, Grillo sarebbe intenzionato a procedere con una strategia di logoramento: successivamente allo stallo, vorrebbe portare Conte in tribunale per una disputa sul simbolo del Movimento. Quello originario, infatti, risulta ancora in capo al comico. «L’obiettivo ultimo – dice a Domani una persona ben informata sui piani del fondatore – è quello di costringere Conte a mettere in piedi un nuovo partito e procedere senza le insegne dei Cinque stelle».

