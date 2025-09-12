Claudia Mori ha segnalato a più riprese che Mazzi era presente alla conversazione tra la moglie del cantante e l’ad della Rai

Il Movimento 5 stelle ha presentato un’interrogazione sulla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi alla trattativa tra Claudia Mori e l’ad Rai Giampaolo Rossi per un possibile nuovo programma del Molleggiato, che Domani ha raccontato nei giorni scorsi.

«Secondo Mori, Mazzi era al Clan, ha visto una puntata pilota, l’ha definita “capolavoro”. Ci chiediamo: cosa ci faceva Mazzi a quell’incontro? In quale veste legittima interveniva? È opportuno che un sottosegretario con un passato da impresario partecipi attivamente a negoziazioni che riguardano artisti con cui ha collaborato professionalmente? Non è una questione di sospetti, ma di trasparenza istituzionale» si legge in una nota del deputato M5s Gaetano Amato.

La vicenda

Mori aveva prima raccontato la presenza del sottosegretario all’incontro, poi ha “rivendicato” il giudizio positivo sul prodotto di Mazzi, che è un amico d’infanzia della coppia. Lo stesso sottosegretario ha spiegato di non svolgere più la professione di agente.

«Se davvero non svolge più ruoli da agente, come dichiara il suo staff, è indispensabile che chiarisca nel dettaglio. Per questo presenteremo un’interrogazione per sapere quale titolo giuridico o formale consentiva a Mazzi di essere presente; se non ritenga fortemente inopportuno che un esponente di governo intervenga in negoziazioni fra artisti e aziende pubbliche, specie considerando la sua storia di impresario; quali misure adotterà per evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interesse, oppure l’apparenza di tali».

