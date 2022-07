I deputati del Movimento 5 stelle non parteciperanno al voto finale sul decreto Aiuti in programma per questo pomeriggio alla Camera. L’indicazione è arrivata via messaggio ai parlamentari poco fa e conferma la linea di stallo che Giuseppe Conte ha inaugurato la settimana scorsa proponendo al governo una serie di richieste su cui i Cinque stelle ora aspettano risposte dal governo.

Il provvedimento in esame contiene una serie di norme che il Movimento vede come provocazioni: ritocchi al superbonus e al reddito di cittadinanza, due misure di bandiera dei grillini, oltre all’assegnazione dei poteri speciali al sindaco di Roma per la realizzazione di un termovalorizzatore.

I deputati hanno dato battaglia a lungo e la settimana scorsa hanno deciso di votare la fiducia al governo e non votare il provvedimento nel merito. Il voto inaugura una settimana cruciale per il governo, in cui il provvedimento passerà al Senato.

La settimana al Senato

A palazzo Madama, le regole non prevedono due voti, ma uno solo, che condensa fiducia e merito. Di conseguenza, è possibile che il Movimento voti la fiducia in un ramo del parlamento per fare l’opposto nell’altro: Conte vuole inviare un messaggio politico, soprattutto nel caso in cui Mario Draghi non faccia seguito alle nove richieste dei grillini.

Il governo ha tutti i numeri per sopravvivere, ma Draghi ha già spiegato più volte che senza i Cinque stelle il suo esecutivo «non esiste» e ha fatto capire che, nel caso in cui venga aperta la crisi, salirà al Quirinale per discutere la situazione con il Capo dello Stato.

L’alternativa in discussione in queste ore al Senato è quella di mandare un segnale con una serie di assenze mirate, senza far mancare totalmente il voto del gruppo Cinque stelle. La strategia del Movimento diventerà evidente nelle prossime ore: i vertici grillini sperano infatti in un messaggio da palazzo Chigi tra oggi e domani.

© Riproduzione riservata