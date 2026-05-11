“Macari Park”, la retromarcia di Schifani contro Armao

Il presidente della regione Sicilia pronto a sconfessare se stesso e la relazione della commissione guidata da Armao sulla creazione di parcheggi e stabilimenti balneari. Pesa la protesta popolare
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Prima sì, poi no. In Sicilia, il governo Schifani sembra essere in procinto di rivedere la propria posizione sul progetto di turistificazione di Macari, borgo marinaro che dà il nome alla serie televisiva tratta dai racconti di Gaetano Savatteri. A fine 2025, la commissione tecnico scientifica, guidata da Gaetano Armao – marito di Giusi Bartolozzi, ex capa di gabinetto di Carlo Nordio, dimessasi dopo la sconfitta al referendum – aveva dato l'ok a opere che avrebbero trasformato una parte di Sici