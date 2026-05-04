divorzio consensuale

Madia lascia il Pd e va nel centro che non c’è, la speranza adesso è la “provvidenza” Salis

Daniela Preziosi
04 maggio 2026 • 21:02

Elly Schlein, avvertita in anticipo, silenzio dei dem. Picierno: «L’addio racconta un disagio che riguarda la natura del partito». Voci su altre fuoriuscite. Il 16 maggio l’iniziativa di Delrio, ci sarà anche Prodi. Renzi lavora alla Casa riformista, e a un piano A

Un divorzio consensuale, annunciato e insonorizzato. Lunedì è arrivato l’addio al Pd di Marianna Madia, deputata dem dal 2008, cioè dall’inizio, quando non aveva trent’anni, per imposizione dell’allora segretario Walter Veltroni. Poi renziana e ministra. In mezzo c’è stato anche un passaggio nella sinistra romana (nel 2013 in pieno Transatlantico dichiarò che nel Pd della capitale c’erano «vere e proprie associazioni a delinquere»), infine approdata nell’area riformista. Da mesi i media la davan

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.