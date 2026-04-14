Manifestazione per la pace, il campo progressista chiama i giovani del Fronte del No

La proposta era stata anticipata ieri da Elly Schlein alla direzione Pd. Arriva il sì di Conte, Bonelli e Fratoianni. Ma anche Iv, socialisti e Più Europa: «Purché sia l’occasione per ricordare che ci sono gli aggressori e di aggrediti», avverte Magi. La sfida è coinvolgere i ragazzi e le ragazze della «Generazione Gaza», quelli che hanno fatto la differenza al referendum costituzionale
L’aveva anticipata Elly Schlein ieri alla direzione del suo partito: «Dobbiamo tornare a mobilitarci per la pace, in piazza, insieme alle altre forze progressiste e civiche. Li sentirò per dare la nostra disponibilità a mobilitarci insieme per la pace e la giustizia sociale», aveva detto davanti ai dirigenti dem. Ma era un’idea che circolava da tempo. Giuseppe Conte ne aveva parlato già un mese fa, i primi di marzo, immaginando già di una «una nuova manifestazione, più forte e partecipata di que