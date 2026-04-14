Manifestazione per la pace, il campo progressista chiama i giovani del Fronte del No

La proposta era stata anticipata ieri da Elly Schlein alla direzione Pd. Arriva il sì di Conte, Bonelli e Fratoianni. Ma anche Iv, socialisti e Più Europa: «Purché sia l’occasione per ricordare che ci sono gli aggressori e di aggrediti», avverte Magi. La sfida è coinvolgere i ragazzi e le ragazze della «Generazione Gaza», quelli che hanno fatto la differenza al referendum costituzionale