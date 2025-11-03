Fiamma agitata, l’attivismo di Messina preoccupa i meloniani

La paura che l'ex vicecapogruppo di FdI alla Camera, che è uscito dal partito sbattendo la porta, possa fare il giro dei talk show per raccontare la sua versione
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
È trascorsa una settimana in cui Messina ha preoccupato molto Fratelli d'Italia. E non solo per il ponte sullo Stretto, stoppato dai rilievi della Corte dei Conti. Quello è il minimo. Ad agitare ancora di più i meloniani è Manlio Messina, ex assessore al Turismo della regione Sicilia e soprattutto ex vice capogruppo di FdI alla Camera, che è uscito dal partito, sbattendo la porta – lo scorso agosto – per incomprensioni con i dirigenti siciliani e per la mancata tutela dei big nazionali. Messina