Fiamma agitata, l’attivismo di Messina preoccupa i meloniani

true false

È trascorsa una settimana in cui Messina ha preoccupato molto Fratelli d'Italia. E non solo per il ponte sullo Stretto, stoppato dai rilievi della Corte dei Conti. Quello è il minimo. Ad agitare ancora di più i meloniani è Manlio Messina, ex assessore al Turismo della regione Sicilia e soprattutto ex vice capogruppo di FdI alla Camera, che è uscito dal partito, sbattendo la porta – lo scorso agosto – per incomprensioni con i dirigenti siciliani e per la mancata tutela dei big nazionali. Messina