L’ex vice capogruppo passa all’attacco

Fiamma agitata, l’attivismo di Messina preoccupa i meloniani

Manlio Messina
(Al. Vin.)
03 novembre 2025 • 07:00

La paura che l'ex vicecapogruppo di FdI alla Camera, che è uscito dal partito sbattendo la porta, possa fare il giro dei talk show per raccontare la sua versione

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

È trascorsa una settimana in cui Messina ha preoccupato molto Fratelli d'Italia. E non solo per il ponte sullo Stretto, stoppato dai rilievi della Corte dei Conti. Quello è il minimo. Ad agitare ancora di più i meloniani è Manlio Messina, ex assessore al Turismo della regione Sicilia e soprattutto ex vice capogruppo di FdI alla Camera, che è uscito dal partito, sbattendo la porta – lo scorso agosto – per incomprensioni con i dirigenti siciliani e per la mancata tutela dei big nazionali. Messina

