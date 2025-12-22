Manovra con aumento, stipendio più alto per Lussana e Bonafede

La manovra economica, severa con molte categorie, è stata molto generosa con il “csm” della giustizia tributaria. I componenti laici, per lo più politici o comunque indicati dai partiti, potranno godere di un incremento del salario
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un gradito regalo sotto l’albero di Natale per il consiglio di presidenza della giustizia tributaria (cpgt), il cosiddetto “csm” di questa magistratura speciale, in quanto organo di autogoverno. La manovra economica, severa con molte categorie, è stata molto generosa con il cpgt: i componenti laici, per lo più politici o comunque indicati dai partiti, potranno godere di un aumento dello stipendio. La principale beneficiaria sarà la presidente Carolina Lussana, ex parlamentare della Lega, unita i