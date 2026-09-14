Le priorità di Giorgetti

Manovra elettorale: mance mirate per giovani e ceto medio

Stefano Iannaccone
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14 settembre 2026 • 06:00

La destra vuole mettere in cassaforte i voti di specifici elettori. Giorgetti usa la start tax  proposta dai renziani per gli aumenti da dare ai ragazzi lavoratori

Non sarà lacrime e sangue, perché troppo vicina al voto. Anche se lo sguardo di Giancarlo Giorgetti sui conti sarà inflessibile. Ma la manovra elettorale non sarà nemmeno il liberi tutti che sognano in tanti, a cominciare da Matteo Salvini e Antonio Tajani, due leader in cerca di rilancio. La legge di Bilancio avrà alla base un’idea precisa: mettere risorse nei gangli giusti per parlare all’elettorato che può risultare decisivo per la vittoria alle politiche. Pochi interventi mirati. Senza disde

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.