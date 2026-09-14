Manovra elettorale: mance mirate per giovani e ceto medio

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Non sarà lacrime e sangue, perché troppo vicina al voto. Anche se lo sguardo di Giancarlo Giorgetti sui conti sarà inflessibile. Ma la manovra elettorale non sarà nemmeno il liberi tutti che sognano in tanti, a cominciare da Matteo Salvini e Antonio Tajani, due leader in cerca di rilancio. La legge di Bilancio avrà alla base un’idea precisa: mettere risorse nei gangli giusti per parlare all’elettorato che può risultare decisivo per la vittoria alle politiche. Pochi interventi mirati. Senza disde