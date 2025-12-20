Nell’ennesimo nuovo emendamento i soldi per le imprese

Tasse, oro e condoni: dilettanti allo sbaraglio per la manovra dei flop

Stefano Iannaccone
20 dicembre 2025 • 07:00Aggiornato, 20 dicembre 2025 • 10:19

Saltate le misure sulle pensioni, nuovo balletto sulle risorse per le aziende che arrivano in un emendamento e non in un decreto come previsto inizialmente. Tra promesse tradite e scontri furiosi, il “film” del disastro di Meloni

L’uso del contante, l’oro brandito come mezzo di propaganda, e l’ennesimo tentativo di condono edilizio. Con un diluvio di emendamenti che hanno fatto perdere l’orientamento anche ai più scafati conoscitori delle leggi di Bilancio. Restano delle certezze: i maxi-tagli, per informazioni citofonare all’industria cinematografica, e la rottamazione delle cartelle. Di concreto poco o nulla. L’ennesimo emendamento Iniziata male, con le dure critiche di Banca d’Italia e Corte dei conti, la manovra ho

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.