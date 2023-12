Domani il testo arriverà in aula, con l’approvazione che è attesa per il tardo pomeriggio di venerdì. Due giorni prima della scadenza che porterebbe all’esercizio provvisorio

La corsa contro il tempo ha come limite naturale la fine dell’anno: se la legge di Bilancio non sarà approvata in tempo, si entrerà in esercizio provvisorio (in sostanza, lo stato avrebbe fortissime limitazioni di spesa). Anche se mancano pochi giorni, è difficile pensare che questo possa essere una vera prospettiva, visto che il governo è deciso a seguire tutte le tappe per arrivare in tempo al voto.

Intanto, in commissione Bilancio alla Camera è atteso il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di cui le opposizioni hanno chiesto la presenza dopo il no al Mes votato dalla maggioranza mentre il ministro che si è apertamente detto favorevole alla misura.

Il presidente di Commissione Giuseppe Mangialavori ha spiegato che Giorgetti farà un'introduzione e poi ci sarà la possibilità per un componente per gruppo di fare domande.

Il calendario

Il primo appuntamento è oggi, mercoledì 27 dicembre, in commissione Bilancio. In mattinata verranno discussi gli emendamenti, con la dichiarazione delle inammissibilità. L’opposizione ne ha presentati un migliaio.

Alle 14. Parteciperà anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha acconsentito alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dalle opposizioni. In sostanza, si sottoporrà alle domande della commissione, che poi continuerà il lavoro fino alle 19 circa, quando è previsto il mandato al relatore, per portare il testo in aula.

La discussione generale inizierà alle 9 di giovedì 28 dicembre e a seguire, ci sarà l’esame del testo dalle 15 alle 20. Venerdì 29 si proseguirà con l'esame della legge con inizio alle 9 fino alle 17 e con dichiarazioni di voto finale dalle 17 in diretta Rai. La conclusione dell'esame è prevista per venerdì 29 dicembre alle 19. Due giorni prima della scadenza.

