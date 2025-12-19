vertice di emergenza a palazzo chigi

La destra in mille pezzi. La Lega sfiducia Giorgetti, Meloni fa la paciera

Giulia Merlo
19 dicembre 2025 • 20:54Aggiornato, 19 dicembre 2025 • 20:55

I leghisti sconfessano nella notte il loro ministro. Perrotta fa il capro espiatorio. Gli alleati osservano, i big minimizzano. Ma tra il Mef e Salvini è divorzio politico 

Questa volta ricomporre la maggioranza dopo l’ennesima rottura sarà più difficile del solito, per Giorgia Meloni. E se il governo non gode di buona salute ancora peggio sta la Lega, dilaniata dai sospetti interni con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul banco degli imputati. Lo strappo si è consumato sulla legge più importante dell’anno – quella di Bilancio – e sul tema più delicato di tutti: le pensioni. Le ultime quarantotto ore sono state un ottovolante di emendamenti, correzioni

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.