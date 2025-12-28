Manovra inutile e ingiusta, ma il paese non reagisce più al grande freddo

Solo qualche anno fa nessun governo avrebbe avuto il coraggio di presentare una legge che ritocca in senso peggiorativo le pensioni, aumenta le accise sul gasolio, propone un ennesimo condono per gli evasori. Quel poco che è fatto, non solo è classista, ma viene fatto senza cercare in alcun modo di dissimulare le cose. Tanto il paese reale è tutto preso a combattere battaglie nelle quali non spera più di trovare accanto la politica
Anche a fine dicembre può esserci un grande freddo che non è normale. Mi riferisco, evidentemente, all’elemosina classista della legge di Bilancio. Ma forse, più ancora, al freddo delle reazioni da parte del paese reale. Quanto alla legge di Bilancio, sulle pagine di questo giornale ne sono stati doviziosamente forniti i dettagli. Mi permetto di aggiungere solo alcune considerazioni personali. L’impotenza della politica Il contenuto di questa manovra è complessivamente tra i 18 e i 22 miliardi