Manovra inutile e ingiusta, ma il paese non reagisce più al grande freddo

Solo qualche anno fa nessun governo avrebbe avuto il coraggio di presentare una legge che ritocca in senso peggiorativo le pensioni, aumenta le accise sul gasolio, propone un ennesimo condono per gli evasori. Quel poco che è fatto, non solo è classista, ma viene fatto senza cercare in alcun modo di dissimulare le cose. Tanto il paese reale è tutto preso a combattere battaglie nelle quali non spera più di trovare accanto la politica