Anche Carlo Messina (intesa) incalza l’esecutivo

L’oro di Napoli in manovra. FdI insiste sui lingotti di Bankitalia

Stefano Iannaccone
12 dicembre 2025 • 07:00

Arrivano gli emendamenti del governo che stanziano altre risorse celebrative per Napoli, mentre FdI insiste sul controllo dei lingotti di Bankitalia. Il presidente del Senato La Russa ammette i ritardi. E arriva l’appello dell’ad di Intesa-Sanpaolo: «Lottare contro disuguaglianze e parlare meno di armi»

Un cambio di passo, non solo sulla manovra, ma più in generale sulle politiche economiche e sullo sforzo contro le disuguaglianze. L’appello è stato lanciato da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. Il principale destinatario del messaggio è l’Europa, ma la questione riguarda anche l’Italia. Il ceo della banca mette in guardia dal «sentir parlare di investimenti nella difesa» e non degli interventi contro «la povertà». «È una priorità per ridurre le disuguaglianze e favorire

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.