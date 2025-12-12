L’oro di Napoli in manovra. FdI insiste sui lingotti di Bankitalia

Arrivano gli emendamenti del governo che stanziano altre risorse celebrative per Napoli, mentre FdI insiste sul controllo dei lingotti di Bankitalia. Il presidente del Senato La Russa ammette i ritardi. E arriva l’appello dell’ad di Intesa-Sanpaolo: «Lottare contro disuguaglianze e parlare meno di armi»

true false

Un cambio di passo, non solo sulla manovra, ma più in generale sulle politiche economiche e sullo sforzo contro le disuguaglianze. L’appello è stato lanciato da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. Il principale destinatario del messaggio è l’Europa, ma la questione riguarda anche l’Italia. Il ceo della banca mette in guardia dal «sentir parlare di investimenti nella difesa» e non degli interventi contro «la povertà». «È una priorità per ridurre le disuguaglianze e favorire