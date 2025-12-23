La manovra delle mance, soldi alla fondazione vicina a Mantovano

true false

La peggiore manovra degli ultimi decenni sta per essere approvata dal Senato. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ammesso il percorso «tortuoso», ma si è detto soddisfatto per aver raggiunto la «vetta». Non poteva fare altrimenti. Oltre l’orizzonte delle frasi di circostanza, gli incidenti lungo il sentiero – evocato dal leghista a capo del Mef – hanno lasciato il segno. Perché la legge di Bilancio ha lasciato pesanti scorie nella Lega con Matteo Salvini sulle barricate contro il