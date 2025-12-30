Zero crescita e molte mance, ecco la manovra dell’austerità

true false

Alla fine di un viaggio accidentato, lungo due mesi e mezzo, la manovra è stata approvata dal parlamento. La Camera, con 216 sì e 126 no, ha dato il via libera definitivo alla legge di Bilancio da 22 miliardi di euro (cresciuta rispetto ai 18,7 miliardi di euro della prima versione) che ha mandato sull’orlo della crisi di nervi, e politica, una maggioranza allo sbaraglio. Lo spettacolo degli ultimi mesi è stato all’insegna del dilettantismo, confermato dal voto finale arrivato a poche ore dall’e