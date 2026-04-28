le toghe amministrative in ebollizione per la nomina dell’aggiunto

Mantovano vuole tutto. Anche il Consiglio di Stato

Giulia Merlo
28 aprile 2026 • 07:00

Il presidente, per prassi, va per anzianità. Toccherebbe a Carbone, bocciato a voto segreto. Occhi puntati sui laici della maggioranza e sul “quinto laico” Manca vicino al sottosegretario

Dopo il tentativo con il Consiglio superiore della magistratura – saltato grazie al No al referendum – e la riforma della Corte dei Conti ora finita davanti alla Consulta per dubbio di costituzionalità, le mani del governo si allungano anche sul Consiglio di Stato. Abile regista dell’operazione, secondo fonti vicine al dossier, è sempre lui: il potente sottosegretario ed ex magistrato, Alfredo Mantovano. Con le toghe amministrative, l’obiettivo è quello di pilotare la nomina al vertice dell’isti

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.