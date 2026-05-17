Cencelli per i vice Rai Sport, la destra si prende tutto

Con i Mondiali alle porte, Marco Lollobrigida deve presentare la propria squadra di vice. Alcuni, Mazzocchi e De Luca, sono certi del posto, grazie alla spinta leghista. E avanza il nome di Secondini, in “quota direttore”

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Mondiali alle porte, squadra e piano editoriale pure. Marco Lollobrigida dovrebbe presentare al cda già questa settimana le intenzioni per il suo mandato a Rai Sport, ottenuto dopo il caso Olimpiadi che è costato il posto a Paolo Petrecca. Il tempo stringe, causa Coppa del Mondo di calcio. Il manuale Cencelli usato in Rai rischia di portare a un monocolore centrodestra: non è detta l’ultima parola, ma c’è la possibilità che nei sei vice non ci sia “espressione” del centrosinistra. I nomi certi s