La mappa dei rom in Italia, ecco il sondaggio commissionato da Roccella

Il dipartimento per le Pari opportunità, guidato dalla ministra, ha affidato alla Swg un’indagine statistica per fare una ricognizione «presenza delle comunità Rom e Sinti nel territorio nazionale», per un importo di 115mila euro

true false

Un’indagine per “fotografare” le comunità rom e sinti in Italia. Una fotografia che somiglia a una mappatura. Il dipartimento per le Pari opportunità, guidato dalla ministra Eugenia Roccella, ha affidato alla Swg un’indagine statistica per fare una ricognizione «presenza delle comunità Rom e Sinti nel territorio nazionale», per un importo di 115mila euro. Una «raccolta di dati» sulle «condizioni di vita», che costituirà «un importante strumento di sostegno per la pianificazione e l’attuazione de