Arriva una telefonata, e Forza Italia spera ancora. Ieri si è svolta la prima conferenza stampa degli azzurri dopo la morte di Silvio Berlusconi nella sede nazionale del partito, e Antonio Tajani, vicepremier e coordinatore nazionale, ha riferito il messaggio più atteso, quello di Marina Berlusconi, la primogenita: «Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. Marina Berlusconi ha inoltre ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia che è una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi». Marina Berlusconi (ha detto scandendo ancora una volta il suo nome) «mi ha inoltre autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico». Il fondatore e leader scomparso era garante in prima persona di quasi cento milioni di euro di fideiussioni, che adesso passeranno alla famiglia. Se l’ansia economica si allontana, non si placa quella politica. Il vicepresidente di Forza Italia ha adesso il ruolo di traghettare il gruppo verso il futuro, o di fargli da Caronte. Intanto il partito ha deciso che il nome di Berlusconi resterà sul simbolo.

Lo share di Berlusconi

LAPRESSE

I sondaggi presentano numeri positivi, addirittura uno share, come si direbbe in televisione, più alto di quello della Lega. La trasmissione del lutto nazionale a reti unificate ha dato i suoi frutti. FI, nel dato del 14 giugno, era al 9,5 per cento, con una crescita di 2,4 punti rispetto alla precedente rilevazione del 26 aprile hanno riferito i dati di Alessandra Ghisleri. La Lega invece è scesa di quasi un punto all’8,7 per cento.

Per Tajani le europee «ci vedranno tutti impegnati con liste competitive». Ma prima, ha ammesso il vicepremier, il partito dovrà avere una struttura all’altezza della sfida, anche perché, come ha detto a Domani il tesoriere Alfredo Messina, il sostituto di Silvio Berlusconi ancora non c’è, e la famiglia al momento si tiene alla larga da ruoli politici. Il fratello Paolo Berlusconi, dopo alcune indiscrezioni riportate dai giornali, ha chiarito che non è sua intenzione nemmeno prendere il suo posto per le elezioni suppletive di Monza, il seggio lasciato vacante dal leader. Anche se il Corriere della Sera parla ancora di «un nome che sia espressione del ricordo di Silvio». La decisione sarà presa con gli alleati di governo.

Le tappe

Tajani ha illustrato le tappe. Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza, che convocherà il consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale sarà chiamato a eleggere il presidente transitorio, fino al Congresso nazionale. Dai deputati ai ministri, nessuno ha dubbi che toccherà a Tajani che ieri ha proceduto alla fredda lettura dello statuto con a fianco i capigruppo di Camera e Senato, Licia Ronzulli e Pierpaolo Barelli, e quello europeo, Giovanni Martusciello. Se nel frattempo non ci saranno altri scossoni non è dato sapere. Dentro Forza Italia ricordano benissimo che Berlusconi è entrato in ospedale proprio quando il leader aveva organizzato un pranzo con tutti i ministri, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo e Tajani. Sul tavolo anche la nascita di un coordinamento in tre macroaree come auspicato dalla compagna Marta Fascina, di cui sembrava ormai segnata l’ascesa. Ma «Lo voleva Berlusconi?», dice un deputato.

Tajani l’ha ridimensionata: «È un deputato e compagna di vita di Berlusconi, non c'è bisogno di ritagliare spazi formali». Fascina non rilascia dichiarazioni. A chi gliene chiede, Forza Italia risponde di rispettare il suo dolore. Ronzulli che le si contrapponeva adesso vuole la pace: «Dobbiamo praticare l'unità senza farci condizionare da quelli che vorrebbero un partito litigioso, diviso e debole. Non sarà così». Il congresso è difficile si celebri prima delle europee. La parola d’ordine è stabilità, altrimenti sia il partito sia il governo rischiano di sfasciarsi. Nei corridoi dei ministeri si dice che Giorgia Meloni voglia personalmente che Forza Italia partecipi, mentre non ha nessuna intenzione di trovarsi con una forza politica disciolta nella sua o in quella dell’alleato di governo, Matteo Salvini. Per il momento nessuno sta facendo scouting.

Solo berlusconiani

«Da lunedì siamo solo berlusconiani», ha commentato Martusciello. Mentre i forzisti continuano a ripetere le gesta di Berlusconi, la prima prova saranno le elezioni in Molise, dove è candidato Francesco Roberti (Fi) e oggi sarà presente Tajani. Oltre ai politici cerca di rassicurare anche la base elettorale: pensionati e imprenditori. Ha ripetuto la lista delle promesse del Cavaliere: dalla riforma della giustizia alle pensioni minime a mille euro, fino all’attenzione al clima sì, ma in maniera «pragmatica», che è la formula che piace ai big dell’energia. Confermate tutte le iniziative politiche.

Il clou a fine settembre: «Il 29 settembre partirà una tre giorni azzurra nazionale a Paestum», ha annunciato il coordinatore. Il giorno del compleanno di Berlusconi: «In modo che da lassù possa vedere la sua creatura. Siamo portatori di un grande sogno e di un grande disegno», liberale e atlantista, i valori di Berlusconi hanno detto in molti. Ma dentro Forza Italia, raccontano, sanno che l’onda delle emozioni non può durare per sempre. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto un minuto di silenzio per l’amico al forum economico San Pietroburgo: «Era un uomo molto brillante, molto attivo ed energico».

