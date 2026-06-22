Martusciello traballa, Siracusano-Moratti sprint in Campania

In bilico il coordinatore regionale Martusciello. I vertici di Forza Italia valutano varie soluzioni. Andato a vuoto il sondaggio con Picierno, circolano i nomi di Moratti e Siracusano

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Traballa la poltrona del coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martusciello, dopo il via libera da parte del Parlamento europeo alla revoca dell’immunità nell’ambito dell’inchiesta Huawei. Per ora l’incarico di capo delegazione in Europa è confermato. Discorso diverso in Campania: nel partito è scontro totale. Il capo della corrente anti Martusciello, il senatore Francesco Silvestro, è fuori gioco dopo la denuncia della presunta violenza sessuale. La famiglia Berlusconi vuole un cambiament