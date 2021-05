Le regioni stanno preparano le linee guida per le riaperture, contemporaneamente il Cts ha dato i suoi ammonimenti, avvertendo che per i matrimoni il numero degli invitati dipenderà dagli spazi. Per la stagione estiva bisognerà controllare anche numero dei bagnanti nelle spiagge libere. Per gli artisti, oltre a danzatori e attori, la distanza limitata fra coristi e fiati può essere accettata solo con tamponi o certificati verdi