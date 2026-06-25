Mattarella celebra la Repubblica. Vannacciani assenti

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La strada che condusse al referendum e all’elezione della Assemblea costituente il 2 giugno 1946 «non fu agevole», gli italiani pagarono «un prezzo alto» per conquistarsi «il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra», lo pagarono «i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò», i militari «poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria» e «gli oltre 600mila militari internati in Germania»,