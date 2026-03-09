La celebrazione al Quirinale

Mattarella festeggia le donne: dal capo dello Stato una lezione femminista al governo

La celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale
La celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale
La celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale
Daniela Preziosi
09 marzo 2026 • 20:40

Il discorso del presidente della Repubblica preceduto dalle parole al Tg3 della figlia Laura. La ministra della Famiglia Roccella: «Ma guai a disconnettersi dall’esperienza della cura» 

«La Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica e l’equilibrio non è ancora in pari». Il presidente Sergio Mattarella parla dal Salone dei corazzieri, gremito come ogni anno di donne e di uomini, per celebrare la giornata internazionale della donna, l’8 marzo era domenica. Quest’anno si celebrano anche l’80esimo della Costituente e quello del voto alle donne (le prime amministrative, nella primavera del 1946), che per il presidente è stata una «autentica rivolu

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.