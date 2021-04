IL 25 aprile

Le cerimonie all’Altare della Patria e al Quirinale e la visita del presidente del consiglio al museo della Liberazione in via Torquato Tasso e del presidente della Repubblica al Quadraro, quartiere vittima di rastrellamenti. Il messaggio di Mattarella nella seconda ricorrenza in pandemia: «Riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell’Italia»