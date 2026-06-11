Gli occhi del Quirinale sul Consiglio di Stato. Slitta la nomina chiave

Il presidente Maruotti ha incontrato Mattarella prima del plenum. La regia di Mantovano dietro la bocciatura del più titolato Carbone

true false

Il Consiglio di Stato rimane in fibrillazione, anche se è percepibile solo a chi conosce le dinamiche di una magistratura che affonda le radici negli anni Trenta dell’Ottocento, di cui conserva ancora le formalità. E su palazzo Spada, ora, sono puntati anche gli occhi del Quirinale. L’antefatto – raccontato in dettaglio da Domani – riguarda la nomina del prossimo presidente aggiunto, il gradino subito sottoa al presidente, che gli succede al vertice. Il criterio adottato per prassi, salve alcune