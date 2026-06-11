Giustizia amministrativa, rinviato il voto sul numero due

Gli occhi del Quirinale sul Consiglio di Stato. Slitta la nomina chiave

Giulia Merlo
Segui Domani su Google
11 giugno 2026 • 06:00

Il presidente Maruotti ha incontrato Mattarella prima del plenum. La regia di Mantovano dietro la bocciatura del più titolato Carbone

Il Consiglio di Stato rimane in fibrillazione, anche se è percepibile solo a chi conosce le dinamiche di una magistratura che affonda le radici negli anni Trenta dell’Ottocento, di cui conserva ancora le formalità. E su palazzo Spada, ora, sono puntati anche gli occhi del Quirinale. L’antefatto – raccontato in dettaglio da Domani – riguarda la nomina del prossimo presidente aggiunto, il gradino subito sottoa al presidente, che gli succede al vertice. Il criterio adottato per prassi, salve alcune

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.