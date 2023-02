Amadeus: «La sua presenza è segno della vicinanza del capo dello Stato al mondo della Cultura e per celebrare i 75 anni della Costituzione». Non era mai successo nella storia della Repubblica. Ci sarà anche Roberto Benigni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella andrà per la prima volta a Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa a Sanremo: «Ho il piacere di annunciare che questa sera per la prima volta nella storia del Festival sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Un evento unico, visto che nessun presidente della Repubblica aveva mai partecipato al Festival.

Amadeus si è detto «grato al presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso (il portavoce di Mattarella, ndr) e Lucio Presta (produttore televisivo, ndr) che hanno lavorato a lungo per questo. La sua presenza è segno della vicinanza del capo dello stato al mondo della Cultura e per celebrare i 75 anni della Costituzione». Per il Quirinale si tratta di un omaggio sia alla Carta, sia alla musica popolare.

Nella serata di apertura del Festival ci sarà anche l’attore e regista Roberto Benigni, che anni fa dedicò alla carta lo spettacolo “La più bella del mondo”, in cui commentava il documento fondativo della Repubblica.

Mattarella non farà l’ingresso dal green carpet (voluto da Eni), ma entrerà da un altro ingresso e a quanto riporta la Rai sarà seduto in prima fila.

La lettera di Zelensky

Il festival di quest’anno è attraversato dalle polemiche, e la presenza istituzionale di Mattarella rafforza l’impronta politico sociale della kermesse canora di quest’anno anche se con un’azione stabilizzatrice.

Nei giorni scorsi la deputata Maddalena Morgante ha accusato Sanremo con un intervento alla Camera di essere diventato uno spot “gender fluid”, a questo si è aggiunto l'allarme per le manifestazioni anarchiche, anche se non ci sono minacce specifiche segnalate. Per finire, il presidente della Repubblica arriva proprio all’indomani che si è conclusa con un colpo di scena la diatriba sull’intervento del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky riguardante l’invasione russa.

Zelensky alla fine invierà una lettera che sarà letta da Amadeus, non ci sarà invece il video di due minuti di cui si parlava fino a pochi giorni fa e su cui aveva trovato da ridire il Cda Rai, ma soprattutto molti esponenti politici si erano detti contrari. Nessuna censura, ha detto il dirigente Stefano Coletta, ma il ridimensionamento che sarebbe stato chiesto dalla stessa ambasciata ucraina è nei fatti.

© Riproduzione riservata