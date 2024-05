Il commissario straordinario del governo per la partecipazione dell’Italia da ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte annuncia che Saviano non farà parte del programma italiano. La ragione è quella di includere altri autori «che finora non hanno avuto voce»

Roberto Saviano non sarà alla Fiera del libro di Francoforte. Lo ha detto il commissario straordinario del governo per la partecipazione dell’Italia da ospite d’onore alla Buchmesse Mauro Mazza. Per l’ex direttore del Tg2, «da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l'ha avuta. Dall'altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c'è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta». La dichiarazione arriva durante la conferenza stampa di presentazione alla Literaturhaus.

Il direttore della Buchmesse Jürgen Boos ha detto che alla Fiera parteciperanno anche case editrici tedesche, «quindi ci saranno anche altri autori ospiti, tra cui Saviano».

I precedenti

Lo scrittore napoletano l’estate scorsa si era visto cancellare il suo programma, già registrato e pagato dalla Rai, da viale Mazzini per un presunto non allineamento di alcune dichiarazioni di Saviano con il codice etico Rai. L’amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato solo qualche settimana fa la volontà di reinserire Insider nei prossimi palinsesti.

