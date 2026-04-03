Mazzi va al Turismo e diventa ancora più potente. Meloni: «Niente rimpasto»

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Il nuovo incarico di Gianmarco Mazzi sarebbe quello di ministro del Turismo, ma c’è chi pensa che ministro di Sanremo sia un titolo più adatto. E come il festival è centrale nella vita cultural-televisiva italiana, l’ex manager di Adriano Celentano è diventato progressivamente centrale nel mondo culturale della destra di governo. A differenza degli intellettuali di altra vocazione, quei Veneziani, Buttafuoco e Paglia che hanno creato all’esecutivo Meloni più problemi che altro, il gigante della