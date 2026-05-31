Canzone patrimonio Unesco

L’Arena nel cuore, Mazzi “canta Napoli” a Verona

Lisa Di Giuseppe
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31 maggio 2026 • 23:59

La candidatura della canzone napoletana a patrimonio Unesco sarà lanciata all’Arena di Verona. Nella città natale del ministro del Turismo Mazzi organizzata una serata con tante stelle

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una direttissima Napoli-Verona. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha scelto la sua città natia – e il palco gestito dalla sua fedelissima Cecilia Gasdia, sovrintendente dell'Arena – per ospitare la serata Campioni del mondo-Italia loves Unesco. L'evento prevede due spettacoli dedicati all’Opera e alla Cucina italiana. Si esibiranno artisti come Plácido Domingo e Vittorio Grigolo, ma ci sarà anche Patti Smith. Conduce Milly Carlucci, che già a più riprese ha calcato l'arena per eventi vol

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth