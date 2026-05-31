L’Arena nel cuore, Mazzi “canta Napoli” a Verona

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Una direttissima Napoli-Verona. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha scelto la sua città natia – e il palco gestito dalla sua fedelissima Cecilia Gasdia, sovrintendente dell'Arena – per ospitare la serata Campioni del mondo-Italia loves Unesco. L'evento prevede due spettacoli dedicati all’Opera e alla Cucina italiana. Si esibiranno artisti come Plácido Domingo e Vittorio Grigolo, ma ci sarà anche Patti Smith. Conduce Milly Carlucci, che già a più riprese ha calcato l'arena per eventi vol