L’Arena nel cuore, Mazzi “canta Napoli” a Verona

La candidatura della canzone napoletana a patrimonio Unesco sarà lanciata all’Arena di Verona. Nella città natale del ministro del Turismo Mazzi organizzata una serata con tante stelle
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Una direttissima Napoli-Verona. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha scelto la sua città natia – e il palco gestito dalla sua fedelissima Cecilia Gasdia, sovrintendente dell'Arena – per ospitare la serata Campioni del mondo-Italia loves Unesco. L'evento prevede due spettacoli dedicati all’Opera e alla Cucina italiana. Si esibiranno artisti come Plácido Domingo e Vittorio Grigolo, ma ci sarà anche Patti Smith. Conduce Milly Carlucci, che già a più riprese ha calcato l'arena per eventi vol