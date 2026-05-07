Italia

Tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è guerra anche in tv, Mediaset non si piega a Nordio

Lisa Di Giuseppe
07 maggio 2026 • 20:24Aggiornato, 07 maggio 2026 • 20:33

I Berlusconi rivendicano il loro essere editori pluralisti: «In diretta può accadere di tutto». La vicenda entra nelle tensioni fra Meloni e Marina. E c’è anche il fronte che riguarda la Rai

«Da editori pluralisti, non censuriamo, ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com’è accaduto». A metà pomeriggio la nota, attribuita a «fonti Mediaset», rende chiarissimo che la vicenda della querela presentata da Carlo Nordio nei confronti dell’azienda e di Bianca Berlinguer – rea di aver ospitato Sigfrido Ranucci e le sue false indiscrezioni sul ministro «ospite», in Uruguay, del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti – è lontanissima della fine. Anche perché, in fondo,

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth