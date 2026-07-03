la nuova legge

I dilemmi della destra: il Melonellum premia solo Fratelli d’Italia e Vannacci

Giulia Merlo
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03 luglio 2026 • 07:00

Con la riforma elettorale Lega e Forza Italia pagherebbero dazio. Il premio aiuta Futuro nazionale. Più chance di vittoria per la sinistra

«Cui prodest?». Questa ormai è la domanda che assilla il centrodestra alle prese con la modifica della legge elettorale. Più il tempo scorre – tra vertici, scambi di battute via intervista e intoppi parlamentari – più la distanza tra gli interessi degli alleati aumenta e le incognite crescono. Due in particolare: il peso di Futuro nazionale di Roberto Vannacci e l’introduzione delle preferenze. C osì i dubbi sull’utilità di una modifica del sistema elettorale stanno prendendo sempre più forma. D

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.