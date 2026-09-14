Melonellum verso il Sì. Ma la premier “gioca” con la data del voto

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Martedì 15 settembre è atteso il via libera al Senato della legge elettorale, che ha incorporato, a colpi di maggioranza, tutte le modifiche volute dal centrodestra che ha fatto muro contro gli emendamenti delle opposizioni: sì alle preferenze con equilibrio di genere ma i capilista rimangono bloccati senza quote per il genere meno rappresentato; premio di maggioranza secco a chi arriva al 42 per cento e senza ballottaggio; cancellata la soglia di sbarramento “anti-cespugli” ma quadruplicato il