il 28 settembre il ritorno alla Camera

Melonellum verso il Sì. Ma la premier “gioca” con la data del voto

Giulia Merlo
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14 settembre 2026 • 19:58

Ancora polemica sulle firme e sulle circoscrizioni estere dimezzate. La suggestione di andare a elezioni ben oltre la fine della legislatura

Martedì 15 settembre è atteso il via libera al Senato della legge elettorale, che ha incorporato, a colpi di maggioranza, tutte le modifiche volute dal centrodestra che ha fatto muro contro gli emendamenti delle opposizioni: sì alle preferenze con equilibrio di genere ma i capilista rimangono bloccati senza quote per il genere meno rappresentato; premio di maggioranza secco a chi arriva al 42 per cento e senza ballottaggio; cancellata la soglia di sbarramento “anti-cespugli” ma quadruplicato il

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.