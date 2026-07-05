governo in fibrillazione in vista del vertice nato

Meloni e i 17 miliardi per placare Trump. Crosetto: «L’Italia rispetta gli impegni»

Giulia Merlo
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05 luglio 2026 • 20:57

Il governo si presenta ad Ankara promettendo nuove spese di difesa entro il 2028. Il problema sono le risorse economiche. Le opposizioni: «La destra trova i soldi per le armi ma non per la salute». Scettica anche la Lega, che pensa a future elezioni

Il messaggio del governo in vista del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e l’8 luglio, è quello di un’ostentata calma. L’ha ribadita anche il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Il vertice Nato è stato costruito perché vada bene. Gli impegni saranno rispettati», ha detto al dibattito “Pantelleria – Mediterraneo d’autore”. Il ministro, infatti, ha sottolineato che sarà un vertice «molto breve», che dovrebbe esaurirsi «in tre o quattro ore». Poi tutti a casa, soddisfatti se non ci sarann

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.