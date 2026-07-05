Meloni e i 17 miliardi per placare Trump. Crosetto: «L’Italia rispetta gli impegni»

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Il messaggio del governo in vista del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e l’8 luglio, è quello di un’ostentata calma. L’ha ribadita anche il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Il vertice Nato è stato costruito perché vada bene. Gli impegni saranno rispettati», ha detto al dibattito “Pantelleria – Mediterraneo d’autore”. Il ministro, infatti, ha sottolineato che sarà un vertice «molto breve», che dovrebbe esaurirsi «in tre o quattro ore». Poi tutti a casa, soddisfatti se non ci sarann