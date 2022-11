Nonostante la guerra in Ucraina per Meloni il vertice internazionale è stato «un successo». Nel testo finale della dichiarazione la condanna dell’aggressione russa Kiev. Per Meloni la crisi energetica è colpa della speculazione, e chiede a Biden prezzi calmierati. La presidente del Consiglio rimarca di essere una delle poche leader donna ai tavoli. Sull’affare vaccini del suo sottosegretario non risponde: «Non sono venuta a Bali per parlare di Gemmato»

Per la leader orgogliosamente patriota «nessun continente può essere isolato». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di tenere una conferenza stampa a margine del G20 di Bali e concluderà i meeting con il presidente cinese Xi Jinping. Il rapporto con la Cina «è molto interessante». La presidente ha detto che «è stato un successo», anche perché è stata inserita nella dichiarazione finale la condanna all’aggressione di Vladimir Putin a Kiev. Uno dei temi interesse dell’Italia, ha spiegato la premier, è stato quello energetico. La crisi, ha detto, è partita «ben prima» della guerra in Ucraina, ed è figlia della speculazione.

I colloqui e la questione femminile

La presidente del consiglio ha rimarcato di essere una delle poche leader donna presente ai colloqui. La guerra in Ucraina ha tenuto banco ai tavoli internazionali direttamente e indirettamente. Il vertice dei capi di stato e di governo dei paesi del G20, che si tiene il 15 e il 16, ieri ha visto Giorgia Meloni confrontarsi con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un colloquio durato oltre un’ora in cui i due presidenti hanno ribadito l’alleanza tra Italia e Stati Uniti e discusso di approvvigionamento di gas: «L’amministrazione è pronta a ragionare per tovare una soluzione per calmierare i prezzi». E ha detto che con il presidente degli Stati Uniti «ci incontreremo presto».

Nel corso della mattinata di oggi ha partecipato alla riunione con gli Alleati Nato ed europei per verificare quanto accaduto in Polonia, la presidente ha avuto modo di parlare anche con il presidente polacco: «Forse la Polonia è stata colpita da un missile non russo ma dell’antiaerea ucraina, ma cambia molto poco». La colpa «è tutta russa».

Meloni ha avuto incontri bilaterali con il primo ministro del Canada Justin Trudeau, il primo ministro dell'Australia Anthony Albanese e il primo ministro dell’India Narendra Modi.

Meloni ha parlato anche con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel: «Discuteremo un modo per collaborare» dopo quanto è accaduto con gli sbarchi selettivi delle Ong e lo scontro con la Francia sull’accoglienza dei migranti.

L’Italia è stata presente sui tavoli riguardanti la sanità. Nelle stesse ore il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha messo in dubbio i vaccini in diretta Tv. Interrogata dai giornalisti non ha voluto rispondere: «Non sono arrivata a Bali per parlare di Gemmato»

