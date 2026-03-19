Italia

Il podcast di Fedez è un’occasione persa per Meloni. Ultimi fuochi della campagna referendaria

Giulia Merlo
19 marzo 2026 • 17:21Aggiornato, 19 marzo 2026 • 18:00

La puntata è risultata noiosa, il monologo della premier ha prodotto commenti rivolti ai conduttori: «Dove sono le domande?». Sulla sua partecipazione, «Ognuna fa la campagna che le pare...», è stato il freddo commento di Elly Schlein. Domani le chiusure della campagna elettorale

La maratona referendaria di Giorgia Meloni è quasi finita – ultime tappe, domani prima su La7 da Enrico Mentana e poi su Rai1 da Bruno Vespa – e solo il 23 marzo a scrutinio finito si potranno tirare le somme. Certo è che la sua incursione più spregiudicata nella galassia dell’informazione che si mischia con l’intrattenimento, a Pulp Podcast di Fedez e Marra, è stata una occasione persa. Buona la pensata, mediocre lo svolgimento. Con l’ospitata in uno dei podcast più seguiti del momento e con un

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.