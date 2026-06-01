I tormenti della maggioranza

Accise, Unione europea ed energia nucleare: tutte le ansie di Meloni

Giulia Merlo
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01 giugno 2026 • 19:51

Il taglio scade il 6 giugno e la presidente del Consiglio deve decidere cosa fare. Spunta l’ipotesi dei voucher. Il ministro Giorgetti cerca un accordo con Bruxelles per ottenere flessibilità sulle spese energetiche, ma la mediazione è difficile

Giorgia Meloni si prepara al giorno di festa della parata del 2 giugno con la consapevolezza che mercoledì 3 giugno sarà un giorno di fuoco per quanto riguarda tutti i dossier più delicati sulla sua scrivania. Il primo e più impellente è come risolvere il problema dell’energia. Per questo dal ministero dell’Economia viene fatto sapere che, nonostante il giorno di festa, Giancarlo Giorgetti sarà al lavoro. E continuerà «senza sosta» anche durante le pause gli eventi ufficiali per la festa della R

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.