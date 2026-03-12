Appelli e telefonate, le grandi manovre di guerra di Meloni

true false

Per la prima volta la guerra in Iran è stata sentita, in maniera diretta, dagli italiani. Le esplosioni alla base di Erbil, nel Kurdistan iracheno, non hanno provocato vittime, né feriti. Il danno è stato limitato, si sono incendiati solo due automezzi. Ma le deflagrazioni hanno fatto salire il livello di allerta, ricordando che il conflitto non è solo una questione di caro-energia. La vicenda è da chiarire. Ancora non è noto chi ci sia dietro l’attacco. «Forse iracheni filoiraniani», ha detto i