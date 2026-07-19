Meloni assolve Roggero, e i leghisti vogliono la riforma “Far West”

Proposta della Lega per sdoganare del tutto la sicurezza fai-da-te oltre ogni principio di legittima difesa. Resta la pressione sul Colle, raccolta firme per la grazia al gioielliere
Raccolte firme per la grazia, proposte di legge “sparatutto” per lo sdoganamento definitivo della sicurezza fai-da-te, in spregio al principio di legittima difesa. E il carcere di Bollate che è diventato la nuova terra promessa della propaganda della destra. Il caso di Mario Roggero continua ad alimentare lo storytelling della maggioranza, che tuttavia inizia a mostrare qualche crepa sul punto. Forza Italia vuole mettere dei paletti minimi per evitare iniziative troppo estreme sull’onda emotiva.