La celebrazione del governo più longevo

Meloni fa festa a Bari con il fantasma delle riforme mancate

Giulia Merlo
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03 settembre 2026 • 20:28

Tra promesse e rivendicazioni la leader lancerà la corsa al voto. Ma su di lei pesano i fallimenti su autonomia, premierato e giustizia

Bari caput mundi meloniano. Tutto è pronto per la giornata campale di celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana: lo slogan è “governo più stabile, Italia più forte”, sono attesi settanta pullman da tutta Italia, la taranta è già nelle casse e i panzerotti pronti a friggere per nutrire gli elettori con un tocco di orgoglio locale. Le anticipazioni della vigilia fissano l’arrivo di Giorgia Meloni sul palco alle 19.30, quando la temperatura sarà più mite e il pubblico caricato

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.