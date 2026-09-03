Meloni fa festa a Bari con il fantasma delle riforme mancate

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Bari caput mundi meloniano. Tutto è pronto per la giornata campale di celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana: lo slogan è “governo più stabile, Italia più forte”, sono attesi settanta pullman da tutta Italia, la taranta è già nelle casse e i panzerotti pronti a friggere per nutrire gli elettori con un tocco di orgoglio locale. Le anticipazioni della vigilia fissano l’arrivo di Giorgia Meloni sul palco alle 19.30, quando la temperatura sarà più mite e il pubblico caricato