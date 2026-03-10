Meloni è arrivata al bivio: de-trumpizzarsi subito o perdere voti e consenso

true false

De-trumpizzarsi. Per Giorgia Meloni è una mission impossible, ma in qualche maniera stamattina alle 9 e 30 al Senato, e nel pomeriggio alla Camera, dovrà provare a mettere una distanza di sicurezza fra sé e Donald Trump, il presidente della guerra (la proposta del Nobel per la pace ormai appare come un amarissimo autogol), che a mezzo Corriere della Sera le ha recapitato complimenti che in altri momenti avrebbe venduto come una medaglia («una grande leader», «una mia amica»), e ora sono un’altra