O cambiare o scomparire, il bivio scomodo di Meloni

L’attacco di Trump è l’occasione per la premier di liberarsi dall’abbraccio mortale del presidente americano che i suoi elettori, in grande maggioranza, non sopportano. Non è un passaggio semplice, né scontato, ma se vuole recuperare consensi in vista delle elezioni non ha alternative
«Il governo Meloni, tuttavia, potrebbe presto non riuscire più a sostenere l’alleanza con Donald Trump per ragioni di consenso oltre a dover subire le pesanti conseguenze economiche delle guerre americane». Lorenzo Castellani, su queste pagine, è stato facile profeta nell’individuare, con alcuni giorni di anticipo, quello che può diventare il bivio decisivo per il governo e per la vicenda politica di Giorgia Meloni. Non era complicato immaginare che il presidente americano potesse diventare un f