Rivendicazioni e omissioni, Meloni alla Camera sfida tutti e tira dritto

Con un «vi sfido» rivolto alle opposizioni, la premier apre di fatto la campagna elettorale. Chiede la sospensione del Patto di stabilità ma dall’Ue arriva già il no di Dombrovskis
La parola chiave del ritorno pubblico di Giorgia Meloni, all’indomani del referendum ma anche dell’acuirsi della crisi mediorientale, è: «Vi sfido». Una sfida rivolta alle opposizioni, in un’informativa durata quasi un’ora e tutta all’attacco, nel perfetto stile di una presidente del Consiglio senza più conigli nel cilindro per imbonire gli elettori ma decisa a tirare dritto, convinta che le opposizioni in questo momento siano comunque in una posizione di maggior debolezza. Questo è stato il cuo