Rivendicazioni e omissioni, Meloni alla Camera sfida tutti e tira dritto

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La parola chiave del ritorno pubblico di Giorgia Meloni, all’indomani del referendum ma anche dell’acuirsi della crisi mediorientale, è: «Vi sfido». Una sfida rivolta alle opposizioni, in un’informativa durata quasi un’ora e tutta all’attacco, nel perfetto stile di una presidente del Consiglio senza più conigli nel cilindro per imbonire gli elettori ma decisa a tirare dritto, convinta che le opposizioni in questo momento siano comunque in una posizione di maggior debolezza. Questo è stato il cuo