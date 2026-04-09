l’informativa in parlamento

Rivendicazioni e omissioni, Meloni alla Camera sfida tutti e tira dritto

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
Giulia Merlo
09 aprile 2026 • 20:15

Con un «vi sfido» rivolto alle opposizioni, la premier apre di fatto la campagna elettorale. Chiede la sospensione del Patto di stabilità ma dall’Ue arriva già il no di Dombrovskis 

La parola chiave del ritorno pubblico di Giorgia Meloni, all’indomani del referendum ma anche dell’acuirsi della crisi mediorientale, è: «Vi sfido». Una sfida rivolta alle opposizioni, in un’informativa durata quasi un’ora e tutta all’attacco, nel perfetto stile di una presidente del Consiglio senza più conigli nel cilindro per imbonire gli elettori ma decisa a tirare dritto, convinta che le opposizioni in questo momento siano comunque in una posizione di maggior debolezza. Questo è stato il cuo

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.