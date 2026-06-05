Meloni e il “caso Cortellesi”: il vero tema è elettorale

La premier si è irritata per non essere comparsa nella parte dei festeggiamenti dedicata al voto femminile. La leader di FdI ha grande interesse a posizionarsi come donna che possano votare altre donne, ma anche il Quirinale pare avere a cuore la mobilitazione delle astenute
«Vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto va ancora fortissimo, un jolly da giocarsi a seconda delle categorie: allora erano le donne». Paola Cortellesi nel suo monologo per il 2 giugno si è concessa un fuori programma con un sottotesto chiarissimo, ma la scelta di dedicare l’apertura della serata dell’ottantesimo della Repubblica al voto femminile potrebbe avere un significato su più livelli. Weekend di ballottaggi, il bipolarismo spiegato dalle città A leggere il monologo in controluce,