Meloni cavalca l’onda nera. E per affondare Sánchez s’inventa le frontiere chiuse

La premier vuole unire le destre europee. Sente Danimarca e Finlandia. Ma la sospensione del patto di libero transito ha solo un significato politico e non pratico. E la Commissione specifica che la decisione italiana deve prima essere notificata alle istituzioni europee

true false

Infine è arrivata l’ufficialità: il ministero dell’Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna, alla luce delle informazioni acquisita dal Comitato analisi sull’immigrazione e sicurezza delle frontiere del Viminale. E con la sospensione di Schengen è arrivato, sull’onda delle immagini delle folle umane riversatesi su Ceuta, lo scontro aperto tra Roma e Madrid. Dice infatti, su X, il premier spagnolo: «La solidarietà e l’empatia sono facoltative. Il rispetto de