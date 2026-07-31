l’altolà dell’ue: «il blocco dev’essere giustificato»

Meloni cavalca l’onda nera. E per affondare Sánchez s’inventa le frontiere chiuse

Giulia Merlo
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31 luglio 2026 • 20:53Aggiornato, 31 luglio 2026 • 21:19

La premier vuole unire le destre europee. Sente Danimarca e Finlandia. Ma la sospensione del patto di libero transito ha solo un significato politico e non pratico. E la Commissione specifica che la decisione italiana deve prima essere notificata alle istituzioni europee

Infine è arrivata l’ufficialità: il ministero dell’Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna, alla luce delle informazioni acquisita dal Comitato analisi sull’immigrazione e sicurezza delle frontiere del Viminale. E con la sospensione di Schengen è arrivato, sull’onda delle immagini delle folle umane riversatesi su Ceuta, lo scontro aperto tra Roma e Madrid. Dice infatti, su X, il premier spagnolo: «La solidarietà e l’empatia sono facoltative. Il rispetto de

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.