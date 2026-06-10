Meloni in marcia verso il voto, Schlein invece punta i gazebo

La presidente del Consiglio arringa la platea di Confcommercio: «Abbiamo appena iniziato, non intendiamo fermarci». Sinistre in ordine sparso in aula: altre distanze su Kiev, il Pd dice sì all’ingresso in Ue
Chissà se Giorgia Meloni sa, o se qualcuno almeno gliel’ha ricordato, che accusare gli avversari di essere uccelli del malaugurio è stata una pensata del premier Matteo Renzi. Che addirittura nella conferenza stampa di fine anno 2015 usò immagini di gufi a fumetti, i cui balloon recitavano critiche (ridicolizzate, ovviamente) al suo governo. Finì per portarsi sfiga da solo: l’anno dopo, a dicembre, era a casa. «Il tempo dell’azione» Mercoledì 10 giugno a Roma, all’assemblea di Confcommercio, la